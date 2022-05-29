انت الان تتابع خبر فيديو.. ملخص وأهداف مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي اليوم الأحد 29-5-2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد والطائي في إطار الجولة الثامنة والعشرون من فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2021-2022، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو الجاري علي ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي معقل فريق الطائي.

احداث مباراة الاتحاد والطائي وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت علي واقع التعادل السلبي دون أهداف، وفي بداية المباراة حاول لاعبوا الطائي كثيرًا من أجل تسجيل الهدف الأول علي ملعبه ووسط جماهيره، بينما حاول لاعبوا الاتحاد من تسجيل هدف التقدم، من أجل الخروج من الكبوة الأخيرة بعد الهزيمة علي يد الهلال المباراة الماضية، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، لينتهي الشوط الأول علي واقع التعادل السلبي بلا غالب او مغلوب كما بدأ اللقاء دون أهداف من قبل الجانبين أهداف وملخص المباراة