نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي 2022 اقتراب تحديد بطل الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة 28 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي 2022، من أهم كلمات البحث الآن في المملكة العربية السعودية وخارجها، من محبي وعشاق مباريات الدوري السعودي للمحترفين، الذي يضم عدد من الفرق الأشهر على المستوي المحلي والعالمي، حيث تضم العديد من النجوم المحترفين في العديد من الأندية العالمية والأوروبية، وكذالك ضم الفرق السعودية للعديد من النجوم الأجانب ضمن صفوفها، ليستمتع عشاق الساحرة المستديرة بالاحترافية والتميز في الأداء، ومع اقتراب نهاية الجولة أل 28 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يترقب السعوديين معرفة من هو الأقرب للحصول على لقب الدوري في نسخته 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نسعى دائماً لنق أهم الأخبار، التي تهم مختلف فئات المجتمع بالعديد من الدول، لذلك نستعرض معكم أهم ما يخص هذا الموضوع خلال السطور التالية.

ترتيب جدول الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 0 - 1 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 2 - 0 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 1 - 0 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 0 - 2 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

مباريات الجولة 28

تقام اليوم مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 2022، وتتمثل اللقاءات في لقاء الهلال ضد أبها، والذي يقام على ملعب الملز بالرياض، واللقاء الثاني بين الاتحاد ضد الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، حيث ينتظر محبي وعشاق الرياضة في السعودية نتيجة هاتين المبارتان لتحديد من هو الأقرب للحصول على اللقب لهذا الموسم.