نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جديد موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا بالمغرب والقناة الناقلة لمباراة فريق القرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه فريق الأهلي المصري لقاء مهم وقوي أمام نظيرة الوداد المغربي وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021- 2022، وذلك في شهر خمسة من هذا العام، وسوف تقام المباراة في ملعب محمد الخامس بدولة المغرب، ويسعى الأهلي للحصول على لقب البطولة وذلك اللقب سوف يكون للمرة الثالثة بشكل متواصل بعد الفوز في الموسمين السابقين وحصوله على لقب التشامبيونزليج على حساب الزمالك في موسم منهم.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا بالمغرب

نادي الأهلي المصري يواجه خصمه الوداد المغربي يوم الاثنين الموافق 2022/5/30، وذلك في الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والساعة السابعة بتوقيت دولة المغرب.

وأيضاً بتوقيت الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وكلاً من الأردن وجنوب إفريقيا والسودان الساعة التاسعة، وبتوقيت السعودية وقطر الساعة العاشرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي ودبي والإمارات.

وسوف يكون فيكتور جوميز من جنوب أفريقيا هو الحكم في مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

تمتلك شبكة قنوات بين سبورت القطرية كل الحق في إذاعة جميع مباريات الموسم وخصوصاً مباراة الأهلي المصري ونظيرة الوداد المغربي في يوم الإثنين لعام 2022 وذلك لأنها تمتلك حقوق بث المباراة، وأيضاً سوف تقوم قناة الرياضية المغربية المفتوحة بعرض المباراة بشكل مباشر.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

يبحث عدد كبير جداً من الشعب المصري والشعب المغربي عن الترددات الخاصة بالقنوات التي سوف تقوم بعرض المباراة النهائية في هذا الموسم، والترددات الخاصة بهذه القنوات هي:

التردد الخاص بالقناة الرياضية المغربية

تردد القناة المغربية المفتوحة: 11476.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

التشفير: القناة مفتوحة مجانية.

الجودة: HD.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 2022

تردد قناة بي ان سبورت الرياضة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بي إن سبورت بريميوم bein sports Premium 1 HD

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

نتمنى أن نشاهد سهرة كروية ترضي جميع الأسر العربية في المباراة الأكثر مشاهدة وهي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي المصري والوداد المغربي.