نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة الاتحاد والطائي اليوم 2022/05/29 في الدوري تغطية live لأهم أحداث اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد ضد الطائي الليلة في الدوري السعودي تستحوز على أهتمام عشاق الساحرة المستديرة، التي تتابع ملخص ونتيجة الاتحاد والطائي، لمعرفة مدى تمسك العميد بصدارة الترتيب وبفرص الفوز باللقب الأهم والأغلى في الرياضة السعودية، تقام مباراة الاتحاد والطائي في نفس توقيت مباراة الهلال وأبها، لمزيد من الحيادية في الجولات الأخيرة الحاسمة في عمر المسابقة، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تغطية حية لنتيجة المباراتين.

نتيجة مباراة الاتحاد والطائي الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف، شهد الشوط محاولات متعددة من جانب نادي الاتحاد لتسجيل هدف التقدم، ولكن جميع المحاولات بائت بالفشل ودخل اللاعبون إلي غرف الملاعب للاستماع لتعليمات المدربين، لمحاولة الوصول إلي مرمى الخصم ونحن نتابع معكم عقب اللقاء، لتقديم المزيد من التغطية.

الاتحاد 0 الطائي 0

ملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والطائي

مباراة اليوم أمام الطائي تعتبر أهم محطات حسم اللقب للعميد، فهي خارج الديار والفوز بها سيقطع 70% من الحصول على اللقب، لذا ففريق الاتحاد من المتوقع أن يبذل الجهد والعرق للفوز باللقاء والحصول على النقاط الثلاث، التي ستقربه من اللقب الغائب منذ 13 عام، بينما منافسه الهلال لن يستسلم للتفريط في اللقب الذي يحمله في أخر موسمين بسهولة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 0 - 1 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 2 - 0 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 1 - 0 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 0 - 2 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

نتيجة مباراة الهلال وأبها اليوم

نفس نتيجة بداية المباراة هي التي انتهت إليه الشوط الأول التعادل السلبي بدون أهداف، لم يستطع الهلال تحقيق الفوز في الشوط الأول رغم أمتلاكه الكرة في معظم أوقات المباراة، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام صمود أبها وحارس المرمى، ومن المتوقع أن يبدأ الهلال الشوط الثاني ضاغط منذ البداية بهدف تحقيق هدف يمنحه نقاط المباراة الثلاث، التي تقربه من الاتحاد وتجعل الفارق نقطة واحدة، حال أستمر التعادل بين الاتحاد والطائي.

الدوري السعودي للمحترفين

ذكرت بعض التقارير الرياضية أن شكل الدوري الموسم القادم، سوف يكون بنفس النظام الموسم الحالي وبنفس عدد الفرق 16 فريق، وكانت هناك بعض التقارير تشير إلى زيادة عدد الفرق إلي 18 فريق، من الموسم القادم وهي أخبار غير دقيقة، وأن العدد سوف يصبح 18ن الموسم بعد القادم.