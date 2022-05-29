نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، سيكون ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب مسرحاً لإقامة مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي مساء يوم الاثنين الموافق الثلاثين من شهر مايو الجاري، وذلك في المباراة التي ستكون في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، وينتظرها كافة عشاق ومحبي كرة القدم في قارة إفريقيا، في مباراة من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل جماهير الفريقين، خاصة وأن الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن عن نفاذ تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل جماهير النادي الأهلي المصري تحقيق الفوز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، والتتويج بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، واللقب الحادي عشر للفريق القاهري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث استطاع الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بلوغ النهائي الثالث على التوالي في دوري أبطال إفريقيا عقب تمكن النادي الأهلي من إقصاء فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر فإن فريق الوداد الرياضي المغربي يدخل هذه المباراة وعينه على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ النادي، الفريق المغربي نجح في بلوغ مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بعد أن تمكن من إقصاء فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في دور نصف النهائي من أميرة البطولات الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي

قد قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF بتحديد موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي، حيث ستقام المباراة مساء يوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد الرياضي المغربي

وكانت شبكة قنوات bein SPORTS الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا قد أعلنت عن قيامها بنقل أحداث مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد المغربي مساء الاثنين على الهواء مباشرة بتعليق المعلق التونسي رؤوف بن خليف، وذلك من خلال شاشة قناة bein SPORTS Premium 1HD، كما ستقوم قناة الرياضية الأرضية المغربية بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي المغربي مساء الاثنين بتعليق المعلق هشام فرج.