انت الان تتابع خبر زيدان يحسم قراره من تدريب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنهى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الجدل حول مستقبله.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن سان جيرمان يتفاوض مع زيدان لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن زيدان لن يوقع مع سان جيرمان، لأنه غير مقتنع بمشروع النادي الباريسي.

وأشارت الشبكة إلى أن زيدان كان الاختيار المفضل لدى الملاك القطريين لسان جيرمان، من أجل خلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ولم يتولى الفرنسي زين الدين زيدان تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021.

وزعمت العديد من التقارير أن زيدان يطمح لقيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشامب، عقب كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.