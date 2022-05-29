انت الان تتابع خبر تركي آل الشيخ يفجر تفاعلا واسعا بتعليقه على فوز مدريد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، فجر الأحد، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها على موقع تويتر عقب خسارة نادي ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني بنهائي دوري أبطال أوروبا. وغرَد آل الشيخ على موقع تويتر، بصورة كل من نجم نادي ريال مدريد، كريم بنزيمة والمدرب كارلو أنشيلوتي، بتعليق قال فيه: "فخر العرب.. وفخر ايطاليا.. الحمدالله"

وأحرز هدف الفوز للنادي الملكي فنيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 59، بعد أن هيمن ليفربول على المباراة لكن دفاعات ريال مدريد وقفت حائط صد أمام محاولات الريدز.

لم تكن الأمور جميلة في معظم أوقات المباراة. يبدو أن أصحاب القمصان البيضاء كانوا متنتشرين باستمرار عبر منطقة الجزاء حيث حاولوا يائسًين صد موجة تلو موجة من هجمات ليفربول.

كانت الفرص قليلة ومتباعدة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه كان بحاجة لكرة واحدة فقط. وبدا فينيسيوس جونيور غير مراقب تمامًا في الزاوية البعيدة بعد مرور ساعة ليعيد عرضية فيديريكو فالفيردي المنخفضة ويضمن فوز ريال مدريد 1-0 والتتويج الأوروبي الرابع عشر.

بينما تجمد رصيد ليفربول في المسابقة القارية عند 6 ألقاب.