انت الان تتابع خبر مدرب ليفربول يعلق على تصديات كورتوا.. ويكشف سبب الخسارة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعرب مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، عن خيبة أمله وتحسره بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، أمام ريال مدريد 0-1.

وقال كلوب بعد المباراة في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في غرفة الملابس لا أحد يشعر أنه كان موسما رائعا في الوقت الحالي. ربما نحتاج إلى بضع ساعات لاستيعاب ذلك"، مشدداً على قدرة فريقه في التأهل للنهائي مرة أخرى.

وأضاف المدرب الألماني: "لعبنا مباراة جيدة، وليست مباراة مثالية. لا أعتقد أن المباراة المثالية ممكنة ضد خصم تم تشكيله ليدافع بعمق، كانت لدينا الكثير من التسديدات، قام كورتوا بتصديين مميزين. استقبلنا هدفا من رمية تماس، أراد فالفيردي (لاعب ريال مدريد) التسديد، وكان زميله فينيسيوس هناك (ليسجل علينا) وهذا كل شيء".

وتابع: "لقد حاول اللاعبون، خاصة عندما كنا متأخرين في النتيجة 0-1، ثم لعبنا كما أردنا اللعب من قبل، تمتع لاعبو خط الوسط لدينا بالعمق. وهذا شكل تهديدا لهم بهجمات مرتدة، أردنا أن نكون أكثر شجاعة في الشوط الثاني، هذا هو ما قلناه بين الشوطين".

وأردف: "إنه شعور مختلف، الوصول إلى النهائي ليس سيئا، إنه نوع من النجاح. ليس النجاح الذي تريده، لدي شعور قوي بأننا سنأتي مرة أخرى، اللاعبون قادرون على المنافسة حقا، ستكون لدينا تشكيلة رائعة الموسم المقبل".

وعندما سئل عن المكان الذي سيتواجد فيه الفريق بنهاية الموسم المقبل، أجاب كلوب: "أين (ستقام المباراة النهائية لدوري الأبطال) الموسم المقبل؟ إسطنبول؟ احجز لنا فندقا هناك".

وقدم ليفربول أداء هجوميا جيدا في اللقاء، لكنه اصطدم بدفاع محكم، وتألق أسطوري من حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، الذي تصدى لتسع تسديدات خلال المباراة، فيما تكفل البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بتسجيل هدف الفوز للريال بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فاليردي، في الدقيقة 59.