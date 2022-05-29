انت الان تتابع خبر كريم بنزيما يغرد بعد الفوز باللقب.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شكر اللاعب الفرنسي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، جميع مشجعين النادي الملكي، عبر صفحته على موقع تويتر، وذلك بعد تتويج ناديه بلقب أبطال أوروبا بإلحاق الهزيمة بنادي ليفربول، مساء السبت.

ونشر كريم بنزيمة صورة من عملية التتويج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "كأس جديد يكافئ العمل الجماعي والفردي الجاد.. شكرا لكل المدريديين.. الكأس لكم أيضا.. هلا مدريد.."

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية قد أثار تفاعلا واسعا بتغريدة عن "فخر العرب" عقب مباراة الريال وليفربول، ناشرا صورة كل من نجم نادي ريال مدريد، كريم بنزيمة والمدرب كارلو أنشيلوتي، بتعليق قال فيه: "فخر العرب.. وفخر ايطاليا.. الحمدالله".

وأحرز هدف الفوز للنادي الملكي فنيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 59، بعد أن هيمن ليفربول على المباراة لكن دفاعات ريال مدريد وقفت حائط صد أمام محاولات الريدز.

لم تكن الأمور جميلة في معظم أوقات المباراة. يبدو أن أصحاب القمصان البيضاء كانوا متنتشرين باستمرار عبر منطقة الجزاء حيث حاولوا يائسًين صد موجة تلو موجة من هجمات ليفربول.

كانت الفرص قليلة ومتباعدة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه كان بحاجة لكرة واحدة فقط. وبدا فينيسيوس جونيور غير مراقب تمامًا في الزاوية البعيدة بعد مرور ساعة ليعيد عرضية فيديريكو فالفيردي المنخفضة ويضمن فوز ريال مدريد 1-0 والتتويج الأوروبي الرابع عشر.

بينما تجمد رصيد ليفربول في المسابقة القارية عند 6 ألقاب.