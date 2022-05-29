نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدوري يا زعيم” موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري والقناة الناقلة الهلال يفقد أهم لاعبيه اليوم ضد أبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، من أهم المواعيد التي تترقبها الجماهير السعودية بصفة عامة وجمهور كبير أسيا بصفة خاصة، من أجل معرفة شكل المنافسة عقب نهاية اللقاء المرتقب، الذي يلعب الليلة بالتزامن مع لقاء الاتحاد ضد الطائي ونتيجة المباراتين سوف يكونان لهما أهمية كبيرة في تحديد هوية البطل، في حال تعثر أي من الهلال أو الاتحاد الليلة.

مباراة الهلال ضد أبها الليلة تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، في تمام الساعة التاسعة مساءُ بتوقيت مكة المكرمة، ويدخل الهلال اللقاء وهو منتشي بفوزه في الجولة الماضية على متصدر الجدول، نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما الفريق الضيف الليلة نادي الطائي يحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية ولو الخروج بنقطة مثلما حدث في الدور الأول.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة التحكيم في مباراة الليلة، لطاقم تحكيم برتغالي بقيادة الحكم “أرتوردياس”، لمزيد من الشفافية لحساسية اللقاءات الثلاث الأخيرة، وأهميتها لتحديد هوية البطل ويوجد حكمان في غرفة الفار، أحدهم برتغالي والأخر سعودي، وحكم رابع السعودي “محمد البربري”.

موعد مباراة الهلال وأبها والقناة الناقلة والمعلق

تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 2022/05/29 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة SSCHD5/SD5 ويعلق عليها المعلق عبد الله الحربي.