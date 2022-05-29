انت الان تتابع خبر صدمة ل مرتضى منصور.. حقيقة تلاعب بيراميدز بالزمالك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تلقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صدمة، في ظل بحث مجلس إدارة النادي الأبيض عن التعاقد مع صفقات مميزة ، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجوم الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري، نظراً لانتهاء تعاقدهم مع القلعة البيضاء، والإعلان عن عدم التجديد معهم نظراً للمماطلة في المفاوضات وتراجع المستوى في الفترة الأخيرة.

صدمة ل مرتضى منصور

وبعد علم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برحيل أشرف بن شرقي بنهاية الموسم الجاري تحديداً في 30 يونيو المقبل، فأنه يبحث التعاقد مع بديل مناسب بنفس مستويات واحد من أهم لاعبي الفريق الأبيض، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا ً للموسم الكروي الجديد.

وانتشرت خلال الفترة القليلة الماضية أخبار تؤكد دخول القلعة البيضاء في مفاوضات جادة، مع فريق بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي الجناح وصانع الألعاب في صفوف الفريق السماوي، في الميركاتو الصيفي المقبل لتعويض رحيل بن شرقي.

رمضان صبحي والزمالك

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري السابق عن الوجهة المقبلة لرمضان، مشيراً إلى أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف مرة أخرى، لذلك سيتجه إلى الدوري التركي وذلك في نهاية الشهر المقبل.

ويذكر أن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية نفى انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، إضافة أن صبحي أكد على رغبته في الاحتراف الخارجي وتجديد التجربة مرة اخرى، بعدما خاض تجربة قصيرة في الدوري الإنجليزي.