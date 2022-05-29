انت الان تتابع خبر غير متوقع.. تقرير إنجليزي يكشف بديل محمد صلاح في ليفربول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبدو أن ليفربول استقر على بديل محمد صلاح في الفترة المقبلة مع الفريق، وذلك في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين اللاعب المصري وملاك الريدز حتى هذه اللحظة، على تجديد التعاقد لمواسم مقبلة، بسبب اختلافات في بنود التعاقد سواء المادية أو المدة المحددة، ليقترب اللاعب من الرحيل مع نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل تحديداً في صيف 2023 المقبل.

بديل محمد صلاح في ليفربول

وفجرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أشارت إلى أن فريق ليفربول مهتم بالتعاقد مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام، خلال الفترة المقبلة ليصبح بديلاً لمحمد صلاح، الذي يقترب من الرحيل بنهاية الموسم المقبل عن الريدز.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول تجري محادثات مع إدارة ت توتنهام من أجل الحصول على خدمات اللاعب، على الرغم من عقد كين ينتهي مع الديوك الانجليزية في يونيو 2024 المقبل، وهو واحد من أبرز نجوم الفريق بجانب سون.

وأضافت ديلي أن الريدز يستعدون لكافة الاحتمالات في حالة رحيل الجناح المصري عن صفوف الفريق او السنغالي ساديو ماني، ويبدو أن ملاك الليفر يجدون هاري كين هو البديل المناسب في سوق الانتقالات.

ليفربول

يذكر أن ليفربول خسر لقب دوري ابطال اوروبا لكرة القدم في نسخته 2022/2023 على يد ريال مدريد أمس، بنتيجة هدف نظيف في النهائي الذي احتضنه ملعب فرنسا الدولي.