انت الان تتابع خبر الطريق إلى الحادية عشر .. مشوار صعب ل الأهلي والوداد وذكرى مؤلمة بالدار البيضاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تترقب الجماهير مباراة الأهلي والوداد الهامة في نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم في نسخته الحالية 2022/2023، وخاصة عشاق القلعة الحمراء الذين يبحثون عن التتويج بالحادية عشر، والظفر بالأميرة السمراء للمرة الثالثة في تاريخه على التوالي لأول مرة، وأيضا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء في إنجاز كروي غير مسبوق.

وفي السطور التالية نستعرض معكم مشوار الأهلي والوداد في البطولة من دور المجموعات وحتى النهائي.

مشوار الأهلي والوداد

البداية مع أصحاب الديار فريق الوداد المغربي، مجموعته كانت تضم “بترو اتلتيكو، الزمالك، الوداد، ساجرادا” استطاع فريق كازابلانكا أن يصعد أول مجموعته بعدما حصد 15 نقطة من أصل 18، وفاز على الزمالك ذهاب وعودة.

فيما كانت مجموعة الأهلي مكونة من “صن داونز، الهلال السوداني، المريخ السوداني، المارد الأحمر نجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية كثاني المجموعة بعد حصد 10 نقاط.

فيما كان مشوار الفرق من ربع النهائي، الأهلي واجه خصم صعب وهو الرجاء المغربي، بينما الوداد واجه شباب بلوزداد الجزائري وتمكن المارد الأحمر من الصعود بعد الفوز بنتيجة 2-1 في الذهاب والتعادل في العودة 1-1، بينما الوداد استطاع الفوز والصعود بعد الفوز بهدف وحيد في لقاء الذهاب والتعادل سلبي في العودة

وفي نصف النهائي فاز الأهلي على وفاق سطيف في الذهاب 4-0 والتعادل في العودة 2-2، بينما حقق الوداد الفوز على بترو أتلتيكو بنتيجة 3-1 في الذهاب والتعادل 1-1 في العودة

الأهلي والوداد

ويهدف المارد الأحمر لتخطي الذكرى المؤلمة التي واجها بالدار البيضاء في عام 2018 عندما خسر اللقب على يد فريق الوداد، لذلك يهدف الفريق للثأر غداً الاثنين 30 مايو من الوداد على ملعبه محمد الخامس، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.