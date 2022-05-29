انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية.. تعرف على تفاصيل مكالمة أمير مرتضى منصور وأحمد حسن كوكا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يسعى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، لحسم ملف الصفقات الصيفية بشكل مبكر، حيث يسعي مسؤولو القلعة البيضاء لحسم صفقات جديدة قوية لتعويض الفريق بعد إيقاف القيد لفترتين متتاليتين، وشهدت الفترة الماضية ترشيح المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك العديد من الأسماء؛ للتعاقد معاها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل.

وكشف مصدر بنادى الزمالك، أن البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك طلب التعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب فريق كونيا سبور التركي لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أكدت المصادر ان أمير مرتضى منصور تواصل مع كوكا للانضمام لصفوف الزمالك، في ظل معاناه نادي الزمالك علي المستوي الهجومي وتراجع مستوي كل من عمر السعيد وسيف الدين الجزيري وفي وجود رحيل محتمل للاعبين، ويبحث نادي الزمالك عن لاعبين سوبر لتشكيل الإضافة للفريق من كل الجوانب.

وأشار المصدر أن إدارة الزمالك تحرص علي تواجد اللاعب بين صفوف الفريق الموسم المقبل، وتوقيعه مع الفارس الأبيض سيغير الوضع بالنسبة له وسيجعل فرصته أقوى في التواجد في قائمة المنتخب الوطني وهو الأمر الذي يضغطون به علي اللاعب لإقناعه بالعودة من جديد إلى الدوري المصري، مع العلم أن اللاعب قد أكد في وقت سابق بأنه لا يفكر مطلقا في العودة إلى الدوري المصري في الفترة الحالية والأولوية بالنسبة له في البقاء بأوروبا خلال السنوات المقبلة حيث يشارك بشكل أساسي مع ناديه التركي، ويقدم حاليًا مستويات رائعة مع ناديه.