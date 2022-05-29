انت الان تتابع خبر "بـ5 مليون دولار".. عملاق أوروبا يقدم عرض رسمي للتعاقد مع مهاجم منتخب مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر رسمية وصحفية في تركيا، بان أحد الأندية الكبيرة في الدوري التركي قد قدم عرض رسمي للحصول على توقيع لاعب ونجم منتخب مصر “عمر مرموش” جناح نادي فولسفبورج والمعار لصفوف شتورتجات خلال الموسم الحالي، وهذا بعدما قدم اللاعب مستوى رائع رفقة فريقه، وكذلك مع منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لفت الأنظار إليه من قبل عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأوضحت صحفية “fotomac” التركية أن بشكتاش التركي يريد الحصول على خدمات عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مقابل نحو 5 مليون دولار وهذا بجانب بعض الإضافات والحوافز في حال ما إذا قدم اللاعب مستوى قوي مع الفريق في الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة التركية بأن النادي قد فتح بالفعل مفاوضات قوية مع وكيل أعمال اللاعب من أجل الحصول على خدمات اللاعب عمر مرموش خلال سوق الانتقالات، وذلك بعدما رأى النادي بأن جناح منتخب مصر سيكون قادر على أن يصبح من بين أفضل اللاعبين في الدوري التركي في حال ما إذا تمت صفقة انتقاله إلى الفريق في الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر بأن عمر مرموش قد خاض نحو 21 مباراة مع شتوتجارت بواقع 1583 دقيقة وسجل 3 أهداف خلال هذا الموسم، وهو ما جعل بعض الأندية مثل توتنهام وأرسنال وبعض فرق البريميرليج تظهر اهتمام واضح بالحصول على خدمات اللاعب المصري خلال الميركاتو الصيفي القادم.