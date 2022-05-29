"مين مكانة؟".. صدمة في الأهلي بغياب نجم الفريق أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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الرياض - احمد صلاح - تلقى الجهاز الفني والإداري بالنادي الاهلي صدمة خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تأكد غياب نجم الفريق عن مواجهة الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022، والمقرر لها مساء غداً الاثنين.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي منافسة فريق الوداد البيضاوي المغربي مساء غداً الاثنين، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس بالموسم الحالي، وتقرر ان يغيب نجم دفاع القلعة الحمراء عن اللقاء بسبب الإصابة.

إصابة نجم الاهلي وغيابه أمام الوداد

ويعاني محمد عبد المنعم من الإصابة منذ فترة ولم يتمكن اللاعب من التعافي منها كما كان مقرر من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء قبل لقاء الوداد المغربي، وأكد الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء أن اللاعب سيغيب عن اللقاء بشكل رسمي بسبب الإصابة التي تعرض لها المدافع الدولي.

وابلغ أحمد أبوعبله بالفعل الجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية، بأن محمد عبدالمنعم سيكون خارج الحسابات في المواجهة المقبلة أمام فريق الوداد المغربي بنهائي دوري الأبطال، فلن يتمكن اللاعب من اللحاق بالمباراة بسبب عدم تعافيه حتى الآن من الإصابة.

بديل عبد المنعم أمام الوداد

وأكدت مصادر بأن اللاعب في حاجة إلى أسبوع أخر من أجل التعافي تماماً من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، فحتى الآن يعاني اللاعب م ألآم في العضلة الضامة، وهو ما يؤرق المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء.

يتجه موسيماني للإبقاء على محمد عبدالمنعم خارج قائمة اللقاء، والاعماد على أحد أيمن أشرف أو رامي ربيعة في قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال.