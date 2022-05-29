بث مباشر الاتحاد والطائي يلاشوت|| موعد اتفرج الاتحاد والطائي بث مباشر اليوم والقناة الناقلة مجاناً ماتش لايف

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الرياض - احمد صلاح - ننقل بث مباشر مباراة الاتحاد والطائي الأسطورة، مشاهدة ماتش اتحاد جدة اليوم، يستقبل ملعب الأمير فيصل بن عبد العزيز، مواجهة حاسمة في الجولة الثامنة والعشرون من الدوري السعودي ، عندما يحل العميد المتصدر اتحاد جدة ضيفاً ثقيلاً على الطائيفي لقاء مؤجل ضمن مباريات اليوم يلا شوت 29-5-2022، ويتطلع الضيوف لنسيان خسارتهم في الكلاسيكو ضد الهلال قبيل أيام، من أجل تدوين انتصار يمهد لهم استعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة .. رابط مشاهدة الاتحاد بث مباشر يلا لايف على ssc hd.

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يلا شوت الاتحاد والطائي مباشر Live، يبحث اتحاد جدة عن استعادة الثقة، والاقتراب أكثر من التتويج، وذلك في حال حقق الفوز والعلامة الكاملة اليوم ضد الطائي، حيث يعي فريق جدة أن أي تعثر جديد قد يفقده اللقب، في ظل مطاردة الزعيم بفارق 3 نقاط وقبل نهاية البطولة بثلاث جولات، لذا ينتظر أن يبذل لاعبو العميد مجهوداً كبيراً في 270 دقيقة متبقية لهم في الموسم الحالي، في الوقت الذي يحتاج فيه أصحاب الأرض للنقاط الثلاثة التي تحسن موقفهم في جدول الترتيب، وتبعدهم قليلاً عن مراكز الهبوط .. بث مباشر الاتحاد والطائي اليوم.

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ماتش الاتحاد والطائي الآن تويتر، وشهدت مباراة الفريقان التي جمعت بينهما في الدور الأول فوز الاتحاد بهدف دون رد، ويأمل العميد في تكرار نفس النتيجة، التي تجعله يحتاج فقط إلى 4 نقاط من مباراتيه المتبقيتين، واسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي إدارة اللقاء لطاقم تحكيم بصافرة بولندية، ويتكون الطاقم من مارسينياك للساحة، ومعه المساعدان، ادم كوبسيك وكاميل وجيك، فيما سيكون السعودي عبدالصمد البكري حكما رابعا، على أن يتولى البولندي توماس كويتوسكي تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه سعد السبيعي .. مباراة الاتحاد بث مباشر.

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بث مباشر مباراة الاتحاد لايف يوتيوب، ويحتل اتحاد جدة المركز الأول وصدارة ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها حتى الآن، وأصبح أقرب من أي وقت مضى للتتويج، شريطة أن يخرج من جولة اليوم وهو محافظ على نفس الفارق في النقاط بينه وبين المطارد المباشر نادي الهلال، الذي ينتظر مفاجأة من الطائي، خاصة وأن الأخير من الفرق الصعبة على ملعبها وأمام جماهيره، ويدافع بقوة من أجل البقاء في الدوري الممتاز .. ماتش الاتحاد بث مباشر.

تشكيلة الاتحاد ضد الطائي

الاتحاد بث مباشر يلا شوت، لا تزال مشاركة الثنائي عبد الرزاق حمدلله، وإيجور كورنادو ضد الطائي اليوم معلقة، وذلك بحسب تعليق الروماني كوزمين كونترا المدير الفني ل اتحاد جدة، حيث سيخضع الثنائي لاختبارات بدنية، قبل أن يتم اتخاذ القرار الأخير بشأن مشاركتهما في التشكيل الأساسي، أو الزج بهما كورقة رابحة في أوقات متأخرة من اللقاء.

ومن المنتظر أن يدخل كونترا المباراة بالتشكيلة التالية:

– حراسة المرمى: جروهي.

– خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي.

– خط الوسط: فيليبي، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، كورنادو أو باحسين.

– خط الهجوم: حمد الله أو كامارا.

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مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم، وينطلق موعد نقل مباشر وحصري للقاء على موقع “كورة في العارضة” مساء اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت جدة، اللقاء هام جداً، وتؤثر نتيجته بشكل واضح على المنافسة في الأسابيع القادمة، حيث أن هزيمة الضيوف، في حال فوز الهلال على ابها في نفس التوقيت، تعني أن البطولة باتت أقرب لحامل اللقب.