بدأت السباق الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت يتزايد بكثرة، وذلك حول تساؤلات عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، لعل الجميع يعي جيداً أن قناة بي إن سبورت، هي القناة الرسمية الناقلة لهذه المباراة، ولكن مع البحث، وجدنا قناة مجانية ستقوم بنقل تلك المباراة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك على الهواء مباشرةً عبر برنامج استديو المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

يعلم الجميع بأن المباراة ستقام على أرضية دولة المغرب يوم 30 مايو الحالي، وذلك من خلال قناة الرياضية المغربية المجانية في تمام الساعة 9 مساء مصر، وسط ترقب إعلامي كبير محليًا وعالميًا، هذه المباراة لا تقبل القسمة على 2، لذا لابد من فائز، والفائز سيحصد اللقب، الأهلي يسعى للحصول على اللقب الحادي عشر، أما الوداد المغربي، هو الآخر يريد أن يزيد من سعة خزائنه في حصد البطولات، حيث أحرز تلك البطولة مرتان، علمًا بأن حصد هذا الفريق على كأس أفريقيا مرة واحدة، وايضًا كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

يتوقع الجميع بمشاهدة مباراة كرة قدم قوية بين الطرفين، لذا قد تحقق قناة الرياضية المغربية أعلى نسبة مشاهدة داخل الوقت العربي أثناء سير المباراة، ومن الجانب الآخر، يستعد الفريقين لتلك الملحمة جيداً من خلال تكثيف التدريبات وحفظ الخطة، ومن نفس المضمون، تأكد غياب اللاعب الدولي، محمد عبد المنعم، وأيضًا بنسبة كبيرة اللاعب عمر السولية، وقد يعتمد على أليو ديانج وحمدي فتحي وأفشه في خط الوسط لإحكام الأمور.

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات

تردد: 11476

الاستقطاب: رأسي

معدل التصحيح: 3/4

الجودة: Hd

القمر الصناعي: نايل سات

خطوات تثبيت تردد قناة الرياضية المغربية على الرسيفر