نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النمور جاهزة.. موعد مباراة الاتحاد والطائي الجولة 28 والقناة الناقلة ترقب نتيجة اللقاء وعودة حمد الله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل وموعد مباراة الاتحاد والطائي من أهم موضوعات البحث اليوم من قبل محبي ومتابعي الكرة السعودية ونادي اتحاد جدة داخل وخارج المملكة، لمعرفة نتيجة المباراة ومدى قدرة العميد على الفوز باللقب الغالي الغائب منذ أكثر من 10 سنوات كاملة، اللقاء يقام على ملعب نادي الطائي “أستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد” في مدينة حائل معقل نادي الطائي، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل المواجهة النارية المرتقبة.

مباراة الاتحاد ضد الطائي تقام في نفس توقيت مباراة الهلال وأبها لحساب نفس الجولة، لمزيد من العدالة بين الفريقين ويرغب الاتحاد في إزالة غبار الهزيمة في الكلاسيكو، وتصحيح المسار والحفاظ على فارق النقاط الثلاث بينه وبين الزعيم، على أمل تعثر الهلال في ألأي من لقاءاته القادمة، كان الفريقين قد تواجها في الدور الأول وفاز الاتحاد بهدف نظيف، سجله اللاعب البرازيلي رومارينهو.

يحتل الاتحاد صدارة ترتيب الجدول برصيد 61 نقطة من خوض 27 مباراة، حقق الفوز في 19 وتعادل في 4 وخسر في مثلهما، بينما فريق الطائي يعاني شبح الهبوط فهو في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، جمعهم من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 وخسر 14 مباراة كاملة، سجل لاعبوه 29 هدف بينما استقبلت شباكه 44 هدف.

عداد تنازلي للمباراة

موعد مباراة الاتحاد والطائي اليوم