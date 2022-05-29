ويسعي الأهلي إلي الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا المرة الثالثة علي التوالي والسادسة في تاريخه ليصبح زعيم القارة السمراء في الفوز بعد الألقاب، أما الوداد المغربي فيرغب في تحقيق مفاجأة أمام المارد الأحمر.

توقيت مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا:

تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا:

تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا عبر قناة بي أن سبورت 1.