ميدو يكشف سر خطير.. مدرب ريال مدريد مرافق ساحر سنغالي بيكسبه

ميدو يكشف سر خطير

وقال ميدو من خلال قناة “المحور الفضائية”، أنه لديه معلومات أن أنشيلوتي عنده ساحر سنغالي يتعامل معه بشكل مستمر منذ فترة طويلة، وأيضاً ليس في المرحلة الأخيرة مع ريال مدريد.

ريال مدريد استحق التتويج

وأضاف ميدو أن ريال مدريد يستحق التتويج بعد أن تخطي العقبة الخاصة بالأندية الكبري ومن أهمها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي وتشيلسي، وأن ليفربول فعل ما في وسعه ضد ريال مدريد ولكن تيبو كورتوا حارس الريال صنع الفارق، وأيضاً تصدى للعديد من الكرات المؤثرة ويستحق بهذا أن يكون هو رجل المباراة بدون منافس.

وأشار قائلاً “العالم بأجمعه كان يعلم أن ريال مدريد سيحقق الفوز على ليفربول، نظرا لخبراته الأوروبية، يعلمون جيدا كيفية الفوز باللقاءات النهائية”.