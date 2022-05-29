انت الان تتابع خبر تحذير هام من المكملات الغذائية.. الحبة التي قد تزيد من احتمالات خطر تجلط الدم بنسبة 63٪ اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هناك عدد لا يحصى من المكملات الغذائية في السوق، وبعضها غذائي وبعضها الآخر هرموني ولكن جميعها مصممة لتعويض أوجه القصور البيولوجية. ومع ذلك فقد وجد أن بعضها يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

في الرجال، يشمل هذا عمومًا انخفاض الدافع الجنسي، أو ضعف الانتصاب، أو المزاج المكتئب، أو صعوبات التركيز والذاكرة.

على الرغم من ارتباط الهرمون بصحة الذكور، إلا أن النساء يمكن أن يعانين أيضًا من نقص أو زيادة في إنتاج الهرمون.

في الذكور يتم إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين وينظم النمو والوظائف الجنسية. "خلال فترة البلوغ يساعد هرمون التستوستيرون الأولاد على تطوير سمات الذكور مثل شعر الجسم والوجه والصوت الأعمق وقوة العضلات."

"نقص هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤثر على الحياة الجنسية للمرأة ولكن هذا يحتاج إلى تشخيص من قبل طبيب متخصص." وفقًا لبحث سابق، يمكن أن يؤدي وجود فائض من هرمون التستوستيرون في الدم إلى زيادة خطر إصابة الرجل بجلطات دموية قاتلة.وجد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون هرمون الذكورة لديهم خطر متزايد بنسبة 63 في المائة للإصابة بتجلط الدم في الوريد. يتم تشخيص هذا طبيا على أنه الجلطات الدموية الوريدية، والتي تشمل حالتين تسمى الجلطة الوريدية والانسداد الرئوي.

يبدأ تجلط الأوردة العميقة عندما تتكون جلطة عميقة داخل الوريد وغالبًا ما تكون في أسفل الساق.

عادة ما تكون غير ضارة طالما بقيت ثابتة. ومع ذلك إذا ابتعد عن نقطة نشأته وسافر إلى الرئتين فقد يصبح مميتًا بسرعة.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فإن الجلطات تحمل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو تلف الأعضاء أو حتى الموت.

تنجم غالبية الحالات عن الصدمات والإصابات لكن يعتقد الباحثون أن العلاج الهرموني قد يكون عامل خطر مهملًا.

من الحالات التي تستدعي العلاج الهرموني قصور الغدد التناسلية حيث تنتج الغدد الجنسية كميات غير كافية من الهرمونات الجنسية إن وجدت.تؤثر هذه الحالة عادةً على المراهقين والبالغين من جميع الأجناس ولكن يُعد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والشيخوخة والعلاج الكيميائي عوامل خطر أخرى للإصابة بقصور الغدد التناسلية.

يسلط الدكتور ميش جدواني، الأستاذ المشارك في طب القلب والعناية المركزة وأمراض الرئة في كلية الطب في إيكان في ماونت سيناي في مدينة نيويورك، الضوء على آلية قد تربط التستوستيرون بتخثر الدم.

وأوضح أن الهرمون يزيد من عدد خلايا الدم الحمراء مما يؤدي بدوره إلى زيادة كثافة الدم ويجعله يتدفق بشكل أبطأ.

يزيد التستوستيرون أيضًا من عمل الصفائح الدموية، وهي خلايا الدم المسؤولة عن تكوين جلطات الدم.

وهذا يزيد من أهمية مراقبة الرجال الذين يخضعون لعلاج التستوستيرون لعلاج قصور الغدد التناسلية.

خارج الأدوية الموصوفة، "لا توجد منتجات أو مكملات ثبت أنها تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، حتى لو تم بيع الكثير منها كمعززات لهرمون التستوستيرون،" وفقًا لما ذكرته Superdrug.