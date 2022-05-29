موعد مباراة الهلال وأبها اليوم والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد أبها اليوم الإثنين الموافق 29 مايو 2022، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تستمر المنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير في البطولة بين الهلال حامل اللقب، والاتحاد متصدر جدول ترتيب البطولة حالياً بفارق ثلاث نقاط عن الهلال الذي قلص الفارق مع رفاق حجازي، بعد انتصاره في الكلاسيكو ضدهم بالجولة الماضية بثلاثة أهداف سجلها سالم الدوسري، وميشيل “هدفين” مقابل هدف سجله رومارينهو، وسينطلق موعد مباراة الهلال وأبها اليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد ابها في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، ومواصلة كفاحه للحفاظ على لقب الدوري السعودي في منافسة صعبة مع الاتحاد متصدر الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، حيث سيخوض الاتحاد مباراة في نفس الوقت والجولة ضد فريق الطائي، حيث يأمل الزعيم تحقيق الفوز، وانتظار تعثر اتحاد جدة ليتساوى معه في رصيد النقاط، ولكن مهمة الهلال لن تكون سهلة بالمرة ضد أبها الذي تمكن من اقتناص تعال ثمين ضد الهلال في مباراة الذهاب التي اقيمت بينهما في الجولة الثالثة عشر من الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تقدم به موسى ماريغا أولاً، قبل أن يعادل سعد بقير النتيجة لأبها ليفقد الهلال نقطتين هامتين.

أبها يدخل مباراته ضد الهلال متواجداً في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة جمعها من خوض 27 مباراة في الدوري، تمكن فيها من تحقيق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في سبع، وخسر 11 مباراة متساوياً في رصيد النقاط مع الفيحاء صاحب المركز السادس في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الهلال وأبها اليوم

اليوم الاثنين 29 مايو 2022.

9:00 توقيت مكة المكرمة، البحرين، الكويت، سوريا، الأردن، والعراق.

8:00 توقيت مصر، والسودان.

7:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

10:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد أبها