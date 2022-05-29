ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه
تُوج فريق ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على ليفربول في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت.
وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 59، ليجمع ريال بين بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.
لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ عددا كبيرا من الفرص الصعبة من محمد صلاح وساديو ماني على مدار شوطي المباراة.
وعزز ريال رقمه القياسي وأصبح بطلاً لأوروبا للمرة 14 في تاريخه.
وتأجلت بداية المباراة 36 دقيقة مع محاولة الشرطة إبعاد بعض المشجعين الراغبين في اقتحام طريقهم نحو استاد فرنسا في باريس.
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