انت الان تتابع خبر مفاجأة.. لماذا تأجل نهائي دوري أبطال أوروبا؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل بداية المباراة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب فرنسا الدولي، بالعاصمة باريس.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه تم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة، عن موعده المحدد لأسباب أمنية ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين إلى ملعب "فرنسا".

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

تعيش العاصمة الفرنسية باريس أجواء استثنائية اليوم السبت، بانتظار انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم 2022، والتي تجمع فريقي ليفربول وريال مدريد.

وقد امتلأت الشوارع الباريسية بجمهور الفريقين، وحول محيط ملعب فرنسا الدولي "Stade de France"، قبل ساعات من بداية المباراة