منتخب النشامى يحقق فوزاً ودياً على الهند بهدفين نظيفين

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الرياض - احمد صلاح - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، فوزا مستحقاً بهدفين مقابل لا شيء على نظيره الهندي، في مباراة ودية، أقيمت مساء اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، على ملعب نادي قطر الرياضي.

وأحرز الهدف الأول للنشامى، اللاعب محمد أبو عمارة في الدقيقة 75، فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب محمد أبو زريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسيخوض النشامى مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الأسترالي مساء الأربعاء المقبل على ملعب نادي قطر الرياضي، قبل ان يغادر الدوحة يوم الجمعة المقبلة.