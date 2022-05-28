القنوات المفتوحة الغير مشفرة” هنا شاهد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري ابطال أوروبا 2022 تابع لحظة بلحظة

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عمر شويل - جدة يترقب متابعي كرة القدم في مختلف انحاء العالم في هذا التوقيت المباراة القوية التي تجمع مساء اليوم بين فريق ريال مدريد الاسباني وفريق ليفربول الإنجليزي في منافسات دور نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، حيث يستضيف هذه المباراة ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، وتعد مواجهة حاسمة من العيار الثقيل والتي تعلن رسميا الفريق صاحب اللقب الأوروبي هذه النسخة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري ابطال أوروبا 2022 والتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجانا.

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم في دوري ابطال أوروبا

وقد تمكن الثنائي ريال مدريد الاسباني وليفربول الإنجليزي من التأهل الى المباراة النهائية في دوري ابطال اوروبا هذه النسخة 2022، بعد تفوق كبير في منافسات نصف نهائي هذه النسخة، فمن المقرر ان تنطلق اهداف المباراة مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو، ليعلن حكم المباراة صافرة بداية احداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري ابطال أوروبا 2022

وقد أكدت شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية نقلها المواجهة القوية في نهائي دوري ابطال اوروبا الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في العالم، من خلال شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم 1، والتي تعتبر هي الناقل حصريا لمنافسات البطولة بشكل عام، ومن المقرر ان يعلق على احداث المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بالإضافة الى النعل العماني خليل البلوشي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

ومن أهم القنوات المفتوحة التي أعلنت عن نقلها لمواجهة نهائي دوري ابطال أوروبا 2022 اليوم بين ريال مدريد الاسباني وليفربول ما يلي.