نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الليفر والريال” القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي ابطال افريقيا بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد يتمكن من خلالها محبي الساحة المستديرة من متابعة المباراة القوية بين ريال مدريد وليفربول، حيث يواجه فريق ريال مدريد اليوم السبت الموافق 28 من مايو 2022 نظيره ليفربول والذي يتميز بين صفوفه النجم اللاعب المصري محمد صلاح، وتأتي تلك المباراة ضمن فعاليات مبارايات دوري أبطال اوروبا في الموسم الجاري 2021 – 2022، وتجدر الإشارة إلى أن مباراة ليفربول وريال كدريد سوف تتم على أرض ستاد دي فرانس في باريس، هذا ومن خلال الفقرات التالية من هذا المقال نرصد اليكم كافة التفاصيل الخاصة بتردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم بشكل مباشر في موعدها المحدد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تذاع مباراة ليفربول مع منافسها الشرس ريال مدريد بفعاليات نهائي دوري أبطال اوروبا بعد قليل في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت 28 مايو 2022 على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد والتي تتمثل فيما يلي:

beIN Sports 1 HD Premium

beIN Sports HD 1 English

beIN 4K HDR .

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

في اطار الحديث عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد، فمن المقرر ان تُذاع المباراة مباشر عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium من خلال تثبيت الثناة على جهاز الاستقبال عبر التردد التالي:

القمر الصناعي سهيل سات.

رقم التردد 11623

الاستقطاب “القطبية” أفقي H

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

هذا وقد وفرت ايضاً قناة beIN Sports HD 1 English إمكانية متابعة المباراة عبر أثير القناة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالية لاستقبال القناة والاستمتاع بمتابعة المباراة بجودة عالية:

القمر الصناعي نايل سات 7 درجات غرب.

تردد القناة على 12264 ميجا هرتز.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

هذا ويمكن متابعة مباراة ليفربول وريال مدريد من خلال قناة beIN 4K HDR بين القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد عبر استقبال جهاز الاستقبال على القمر الصناعي ناسل سات على التردد 11013 ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح خطأ 2/3.