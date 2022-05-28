تغطية حصرية live|| هنا رابط مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال تابع لحظة بلحظة أوروبا

تابع لحظة بلحظة مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا 2022 اليوم السبت، في سهرة كروية مميزة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الاسباني ريال مدريد ونظيره فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما تمكن الفريقين من حسم الوصول إلى المباراة النهائية بعد تفوق كبير في هذه النسخة المميزة من البطولة الأوروبية القوية، حيث تقام المباراة من خلال العاصمة الفرنسية باريس، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري ابطال أوروبا 2022.

رابط مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

تابع الآن ابرز احداث المواجهة القوية التي يخوضها فريق ريال مدريد الاسباني ضد نظيره فريق ليفربول الإنجليزي لتحديد صاحب اللقب الأوروبي هذه النسخة من البطولة الأوروبية القوية التي تعد أفضل بطولات العالم، حيث كان نادي ريال مدريد الاسباني قد حقق التفوق الكبير واجتياز مرحلة دور نصف نهائي البطولة هذه النسخة بعد الفوز على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كما تمكن فريق ليفربول الإنجليزي اختيار عقبة فريق فياريال الاسباني في نصف النهائي ايضا الى المباراة النهائية ويحمل الكثير من الآمال لاقتناص اللقب هذه النسخة 2022، ومن المقرر ان يعود محمد صلاح للمشاركة في المباراة بعد عودته من الاصابة.

متابعة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في دوري ابطال أوروبا

ومن المقرر ان يستضيف ملعب دو فرانس في باريس العاصمة الفرنسية مساء اليوم السبت الموافق 28 من شهر مايو، مواجهة مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا 2022، فمن المقرر ان تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري ابطال أوروبا 2022

ويمكن متابعة أحداث مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا الحاسمة والتي تجمع بين ليفربول وريال مدريد مساء اليوم من خلال شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم 1، والتي تنقل المباراة حصريا داخل الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يتولى مهمة التعليق على ادخال المباراة اليوم المعلق الرياضي حفيظ دراجي، بالإضافة الى المعلق العماني خليل البلوشي.