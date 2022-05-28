انت الان تتابع خبر صلاح: كلوب مدرب رائع لكنه يثير غضبي أحياناَ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، مدرب رائع، لكنه يثير غضبه أحيانا.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "إنه مدرب رائع لنا جميعا، ونتمتع بعلاقة رائعة معه، لذا أعتقد أنه لعب دورا كبيرا مع النادي في الفوز بالألقاب".

وأضاف: "أعتقد أن كلوب يعرف كيف يسعد كل من في الفريق، لكنه أحيانا يغضبني.. إنه يعرف ذلك!".

وكشف النجم المصري عن سبب ذلك، قائلا: "لأنه أخبرني أنه ليس طبيعيا أن ألعب كل دقيقة في الدوري الإنجليزي، لكنني أقول دائما (أنظر.. إذا نجحت في التعافي بشكل جيد، وسار كل شيء بشكل رائع، فلماذا لا؟).. لكنني أفهم موقفه".

وعن الدور الإنجليزي، قال صلاح: "خيبة الأمل في الجولة الأخيرة من البريميرليغ؟ يمكنك أن ترى الوضع في الصورة التي أرسلها لي صديقي، عندما احتفلت بهدفي ضد وولفرهامبتون، لقد احتفلت بطريقة جنونية".

وتابع صلاح: "بعد أن احتفلت سألت الجماهير على الفور عن النتيجة (مان سيتي ضد أستون فيلا)، وقالوا لي 3-2".

واستطرد: "سألت الجماهير، لأنني عندما دخلت أرض الملعب سألت اللاعبين الذين يقفون خلف مقاعد البدلاء عن النتيجة وقالوا إن أستون فيلا متقدم 2-0".

وواصل: "كان فيلا في طريقه للفوز، اعتقدت أنه ربما يسجل السيتي هدفا أو اثنين، لذا فإن هدفي سيساعد على الفوز بالدوري. كنت أحتفل لأننا فزنا بالدوري، حتى تلك اللحظة التي عرفت خلالها النتيجة من الجمهور، وقالوا لي 3-2 لمانشستر سيتي".

وختم محمد صلاح حديثه، قائلا: "أصيب كل من في غرفة الملابس بخيبة أمل كبيرة عقب المباراة، لقد أصبت بخيبة أمل حقا، لكن هذه كرة قدم وعليك تقبلها".

يذكر أن ليفربول احتل مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل مانشستر سيتي.