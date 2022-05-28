عبد الرحمن فريج يتوج بالجولة الأولى من بطولة الكارتينغ

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الرياض - احمد صلاح - نال المتسابق عبد الرحمن فريج لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة الكبار يوم الجمعة في حلبة جوردن سبيد سنتر.

واحتل المتسابق عون الناصر المركز الثاني فيما أحتل مهند ابو دبرة المركز الثالث.

وأقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن. وتضم بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ 5 سباقات في حلبة جوردن سبيد سنتر.

قال عبد الرحمن فريج لموقع التواصل الاجتماعي للأردنية “فيسبوك ” :” السباق كان قويا وسط اجواء حارة، نلت لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ وهدفي تحقيق مزيد من الفوز، اتوجه بالشكر للأردنية لرياضة السيارات على تنظيم السباق”.

وقال عون الناصر :” السباق كان صعبا للغاية استطعت الحفاظ على المركز الثاني، اتطلع لمزيد من التقدم في السباقات المقبلة”.

وقال مهند ابو دبرة:” السباق قويا للغاية، تنوعت مراكزي في السباق بين الثاني والثالث الرابع، واستقريت في المركز الثالث، ابارك للمتسابقين واتمنى في السباقات المقبلة تحقيق الفوز”.

وتكون السباق الذي اداره مدير السباق طارق سختيان من عملية الإحماء وجولة (بريد غرايد للسباق الأول) ، وجولة (بريفاينل للسباق الأول)، وضمت 15 لفة وجولة (بري غرايد للسباق الثاني) ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وضمت 20 لفة.

أجواء تنافسية حارة

اتسمت المنافسة بالقوه في جولة بري فاينل والفاينل بين المتسابقين عبد الرحمن فريج وعون الناصر ومحمد مساد وفيصل المعاني ومهند أبو دبرة وفارس حوش واحمد خضر وجمال صوالحي وشاكر التل.

و تزعم عبد الرحمن فريج الجولة النهائية التي تكونت من 20 لفة.

وبانتهاء الجولة توج المتسابق عبد الرحمن فريج بطلا للسباق.

الفائزون في السباق

المركز الاول: عبد الرحمن فريج.

المركز الثاني: عون الناصر.

المركز الثالث: مهند ابو دبرة.

المركز الرابع: محمد مساد.

المركز الخامس: فيصل المعاني.

المركز السادس: فارس حوش.

المركز السابع: احمد خضر.

المركز الثامن: شاكر التل.

المركز التاسع: جمال صوالحي.