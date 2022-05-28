انت الان تتابع خبر تتويج الفائزين بسباق الجري لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد متنزه رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية ختام سباق الجري لمسافة 5 كيلو مترات.

ونظمت الرابطة السباق أمس الجمعة، احتفالاً بعيد الاستقلال الـ76 وعيد ميلاد سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة ومؤسسة الرابطة.

وشارك في السباق الذي شهد تنافساً كبيراً بين نخبة العدائين الأردنيين قرابة 400 متسابق ومتسابقة في مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار وتحت إشراف لجنة الحكام المنبثقة عن الاتحاد الأردني لألعاب القوى.

وانطلقت صافرة البداية من منطقة تركي قرب شركة دار الدواء وصولاً إلى نقطة النهاية في متنزه الرابطة.

وفاز في المركز الأول بسباق فئة 30 عاما فما دون للرجال، يوسف حصب النبي، والمركز الثاني عبد العزيز الصانع، والمركز الثالث مهدي صالح.

وفي سباق فئة 30 عاما فما دون للسيدات، فازت في المركز الأول هنوية حسب الله، والمركز الثاني هبة حمود، والمركز الثالث كارينا عثمان.

اما في سباق فئة من 31 إلى 40 عاما للرجال، فاز بالمركز الأول ايمن السردي، والمركز الثاني رأفت الزبون، والمركز الثالث أحمد محيسن، وفي سباق ذات الفئة للسيدات، فازت في المركز الأول براء الدغمي، والمركز الثاني هيا المجالي، المركز الثالث إيناس الربابعة.

وفاز في المركز الاول لسباق فئة 41 عاما فما فوق سلامة عبدالكريم، والمركز الثاني عوني الرجبي، والمركز الثالث رائد صلاح كراجه، وفي ذات الفئة للسيدات، فازت في المركز الأول أريج حسن، والمركز الثاني نسرين مطالقة، والمركز الثالث غزلان محمد.

وفاز في المركز الاول لسباق فئة 41 عاما فما فوق لذوي الاحتياجات الخاصة رجال علي عبدالله، والمركز الثاني أحمد الخوالدة، والمركز الثالث عبدالرحمن الخطيب.

وفي سباق الفرق رجال، فاز في المركز الأول فريق الأمن العام بـ20 نقطة، المركز الثاني فريق نادي هملان بـ30 نقطة، المركز الثالث فريق القوات المسلحة بـ33 نقطة.

وفي سباق الفرق للسيدات فاز في المركز الأول فريق نادي يرموك البقعة بـ25 نقطة، المركز الثاني فريق الأمن العام بـ39 نقطة، المركز الثالث فريق نادي القادسية بـ42 نقطة.

وشهدت الفترة الصباحية لليوم الاحتفالي في ملعب متنزه الرابطة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية للفتيان الأيتام ومجموعة من ألعاب تيلي ماتش بإشراف أعضاء فريق التحدي.

وشارك البطل الأولمبي أحمد ابو غوش مع نخبة من نجوم كرة القدم الأردنية يمثلون فريق رابطة اللاعبين في مباراة كرة قدم استعراضية مع فريق أمانة عمان انتهت بفوز نجوم فريق الرابطة 7-4.

وعقب نهاية المباراة شارك ، نائب رئيسة الرابطة"سمو الاميرة هيا الحسين" فادي زريقات، نجوم الكرة الأردنية والفتيان الأيتام وبحضور أسرة الرابطة في قطع كيكة الاحتفال بعيد الاستقلال وعيد ميلاد سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وتكريم الفتيان الأيتام بهدايا تذكارية.

من جهته، اكد أمين عام الرابطة أحمد قطيشات، أهمية التفاعل مع جميع المناسبات والاحتفالات الوطنية والدور الذي تقوم به الرابطة في التواصل مع أبناء المجتمع المحلي بما يعزز مفهوم القيم والوحدة الوطنية.

وقدم عضو مجلس إدارة الرابطة أيمن دعيس ورئيسة اللجنة الاجتماعية والرياضية ايمان العزب، الشكر للمشاركين والمشاركات في سباق الجري وتقدير أسرة الرابطة لكافة الجهات التي ساهمت في انجاح هذا الكرنفال الاحتفالي "بلدية ناعور، مركز هيا الثقافي، تكية أم علي، مديرية الأمن العام، الدفاع المدني والكوادر الطبية، إتحاد ألعاب القوى ولجنة الحكام، شركة دار الدواء، وكافة المؤسسات الإعلامية".