نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 وموعد مباراة النصر وأهلي جدة ونتائج المباريات بشكل متجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 مع الأسبوع الثامن والعشرون من جدول مسابقة الدوري السعودي وسط مباريات قوية في هذا الأسبوع وصراع المقدمة والقاع من أجل حسم لقب الدوري السعودي، حيث تقام في الأسبوع الثامن والعشرون عدة مباريات وسط متابعة الجماهير السعودية لما ستكون عليه نتائج المباريات.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

ننشر لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 وبشكل محدث مع الأسبوع الثامن والعشرون خاصة وأن جدول الترتيب يتم تحديثه بشكل أتوماتيك مع نهاية كل مباراة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 27 19 4 4 3 27:59 32 61 2 الهلال 27 17 7 3 3 27:56 29 58 3 النصر 27 17 3 7 3 33:51 18 54 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 27 12 7 8 3 38:36 -2 43 6 الفيحاء 27 8 10 9 3 22:21 -1 34 7 أبها 27 9 7 11 3 40:27 -13 34 8 الفتح 27 8 8 11 3 36:41 5 32 9 الطائي 27 9 4 14 3 44:29 -15 31 10 الأهلي 27 6 12 9 3 39:36 -3 30 11 الإتفاق 27 7 9 11 3 43:37 -6 30 12 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 13 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 14 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

مواعيد مباريات الأسبوع 28 من الدوري السعودي

من المنتظر أن تقام السبت عدة مباريات وأبرزها:

مباراة الفيصلي والاتفاق في السابعة والثلث مساء بتوقيت السعودية.

مباراة النصر والأهلي في السابعة والثلث مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباريات الدوري السعودي الأحد

من المنتظر أن تقام الأحد عدة مباريات مهمة في الأسبوع 28 من الدوري السعودي لكرة القدم:

مباراة ضمك والفتح في تمام السابعة والربع مساء.

مباراة الفيحاء والتعاون في السابعة والثلث مساء.

مباراة الطائي والاتحاد في التاسعة مساء.

مباراة الهلال وأبها في التاسعة مساء.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي نجد الاتحاد في المركز الأول برصيد 61 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال في المركز الثاني، ويأمل جماهير الهلال تعثر الاتحاد في واحدة من المباريات القادمة من أجل تحقيق مفاجأة والحصول على الدوري السعودي في الرمق الأخير.

نجد أن الهلال والذي وصل إلى النقطة 58 في الدوري السعودي في المركز الثاني بعد الفوز على الاتحاد في المباراة الماضية ونجد قدرة النصر وهو في المركز الثالث ورغبته القوية في الفوز في تلك المواجهة المرتقبة في الدوري السعودي لكرة القدم.

طموح الاتحاد والهلال يواجه بطموح النصر والشباب في إمكانية الحصول على المركز الثاني من أجل التأهل إلى دوري أبطال أسيا في الموسم القادم، فالجميع يحاول على مستوى القمة.

أما على مستوى الهروب من شبح الهبوط، نجد أن الحزم قد حجز أول مقاعد الهبوط، بينما نجد منافسة قوية بين التعاون والفيصلي والباطن والرائد والأهلي والاتفاق والطائي والفتح في مقاعد الهبوط الأخرى، فستكون نتائج مباريات تلك الفرق بمثابة المحاولة من أجل البقاء في الدوري السعودي الموسم القادم.