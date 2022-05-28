نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بشهد الكثير من عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، حيث تختتم اليوم بطولة الشامبيونز ليج بمواجهة غاية في القوة والإثارة تجمع بين ريال مدريد الأسباني، ونظيره ليفربول الإنجليزي في مباراة تشهد متابعة إعلانية وجماهيرية كبيرة، حيث ستكون الجماهير العاشقة لكرة القدم على موعد مع مباراة نارية بين إثنين من كبار أوروبا من أجل تحقيق لقب البطولة، ويدخل ليفربول لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد عودة الكثير من نجوم الفريق للمشاركة مرة أخري، وعلى رأسهم محمد صلاح، وعلى الجانب الآخر، يدخل لاعبي الريال لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد تحقيق لقب الدوري الأسباني، ومن خلال المقال، نتعرف على أهم القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش ليفربول وريال مدريد اليوم مجاناً بدون تشفير وموعد المباراة، وتشكيل الفريقين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

يهتم الكثير من الجماهير حول العالم بمتابعة لقاء الريال ضد الريدز اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون اللقاء منقول عبر عدد كبير من القنوات الفضائية نظراً للأهمية الكبري لهذا اللقاء، حيث سنقوم بتوفير أهم ترددات القنوات المجانية والمشفرة التي ستنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد عبر جميع الأقمار الصناعية عبر المقال، وذلك بهدف مساعدة جميع متابعينا في مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا مباشرة بشكل مجاني، كما أن الجماهير العربية تترقب مشاركة الفرعون المصري محمد صلاح، والذي يعود للتشكيل الأساسي للريدز خلال لقاء اليوم بعد غياب لعدد من المباريات للإصابة.

مباراة الريال والريدز اليوم

يحتضن استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس لقاء اليوم بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون الملعب مكتمل العدد بالإضافة لملايين الجماهير التي ستتابع هذا اللقاء عبر شاشات التلفاز، والذي سينطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، كما سيكون اللقاء منقول من خلال مجموعة قنوات بين سبورت المشفرة، وذلك عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1 بأداء صوتي لكلا من: حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد مجاناً

نقدم لجميع الجماهير في كل مكان جميع ترددات القنوات المجانية التي ستنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مجاناً دون أشتراك عبر مختلف الأقمار الصناعية.

ZDF Germany

Astra 19°E – 11362 H 22000

Astra 19°E – 11954 H 27500

TV8 Turkey

Turksat 42°E – 12356 H 7100

Turksat 42°E – 12346 H 9600

MEGA TV Greece

Eutelsat 3°E – 12625 H 18845

Eutelsat 3°E – 12738 H 15055

Biss : 11 11 11 33 11 11 11 33

Match! TV HD Russia

Express 14°W – 11647 V 14182

CBC Sport HD Azerbaijan

Azerspace 46°E – 11175 H 30000

Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39

Varzish Sport HD Tajikistan

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500

Biss : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E

1TV HD Afghanistan

Yahsat 52.5°E – 12015 H 27500

Asr TV HD Afghanistan

TurkmenÄlem 52°E – 10845 V 27500

Mono HD Iran

TurkmenÄlem 52°E – 10887 V 27500