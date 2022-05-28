نهائي أبطال أوروبا: التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى ملعب "ستاد دو فرانس"، في العاصمة باريس، الذي سيكون مسرحا لموقعة ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يكون التشكيل المحتمل للفريقين على النحو التالي:



ليفربول (4-3-3)

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون - فابينيو - نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.



ريال مدريد (4-3-3)

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلان ميندي.

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.