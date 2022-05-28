نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “UEFA Final” قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم ثقفني، قائمة تضم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول على القمر الصناعي نايل سات واسترا وهوت بيرد فى نهائى دورى الأبطال، يصطدم أقوى فريقين في هذه البطولة وجها لوجه، وذلك من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2022، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت 28 مايو الجاري على أرضية ملعب فرنسا في باريس، وذلك لحساب خوض منافسات نهائي دوري الأبطال، حيث يسعى فريق ريال مدريد، الذي فاز بالدوري الإسباني هذا العام، إلى تحقيق رقم قياسي في لقب دوري أبطال أوروبا 14، فيما يأمل ليفربول، وصيف البريميرليج والحاصل على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي إلى رفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة.

تتجه أنظار عشاق ومشجعو ليفربول وريال مدريد إلى ملعب باريس، حيث ينطلق نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت، جدير بالذكر بأن الفريقان قد التقيا عام 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي تلك المباراة، تمكن ريال من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وقد شهدت هذه المباراة خروج مهاجم ليفربول محمد صلاح من الملعب بعد 31 دقيقة فقط ، حيث تعرض للإصابة من قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس، أيضا كما لعب الفريقان ضد بعضهما البعض في نهائي 1981 في باريس حيث حقق ليفربول الفوز بنتيجة هدف دون رد، وتستمر هذه المواجهة بين الفريقين هذا المساء حيث يسعى الفريقين إلى انتزاع اللقب.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

مع اقتراب المواجهة النارية التي تجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، يسعى الكثير من عشاق الساحرة المستديرة للبحث عن موعد انطلاق هذه القمة المثيرة، حيث من المقرر أن تنطلق هذه المنافسة مساء اليوم السبت 25 مايو الجاري، ويحتضن ملعب سان دو ني بالعاصمة الفرنسية باريس هذا اللقاء، ويطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث الشوط الأول عندما تدق عقارب الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في الساعة 11.00 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

تعرض مباراة ريال مدرريد وليفربول بث حصري ومباشر على شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق الصوتي حفيظ دراجي، كما وتنقل أيضا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2 بريميوم وbeIN Sports 2 HD Premium وقد أسندت مهة التعليق للمعلق الصوتي خليل البلوشي، وقد أعلنت العديد من القنوات الرياضية بث أحداث هذه المباراة بشكل مجاني ودون تشفير، وفي السطور التالية نقدم لكم هذه القنوات.

القنوات الناقلة لمباراه ريال مدريد وليفربول علي النايل سات

beIN Sports 1 HD Premium نايل سات، التردد 11013 الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، وتصحيح الخطأ 5/6.

beIN Sports 1 HD Premium على سهيل سات، والتردد 11547 والاستقطاب رأسي، ومعدل الترميز 27500، وتصحيح الخطأ 2/3.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

قناة AZ TV، التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400

قناة IRIB Tv3 الإيرانية، التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، القمر Badr 26°E

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول على استرا