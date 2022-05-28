نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة مباراة النصر والأهلي اليوم 2022/05/28 في الدوري.. مباراة النصر والأهلي بتفاصيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص ونتيجة مباراة النصر والأهلي اليوم، في قمة مباريات الجولة 28 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، من أهم ما يبحث عنه جماهير الفريقين داخل وخارج المملكة، اليوم لمعرفة تفاصيل اللقاء الذي يقام في نفس توقيت مباراة الفيصلي والاتفاق، اللقاء المرتقب يقام على ملعب نادي النصر السعودي ملعب مرسول بارك، ويحظى بمتابعة واسعة من عشاق الكرة السعودية في ظل التنافس الشرس بين جميع الفرق، سواء من أجل اللقب أو من أجل البقاء.

النصر السعودي يدخل اللقاء الليلة وهدفه الأول والأوحد هو تحقيق نتيجة إيجابية، مثل التي حققها في ملعب الأهلي في الدور الأول وهو الفوز، لذا فملخص ونتيجة مباراة النصر والأهلي هامة للفريقين، الأهلي قلعة الكؤوس الذي يعاني هذا الموسم بشدة ومعرض للهبوط، فكل دقيقة من المباريات الثلاث القادمة لها وزنها الذي يقدر بالذهب في بقاء الفريق في مسابقة الدوري، الأهلي في المركز أل 11 برصيد 30 نقطة، وهذا الترتيب لا يليق بفريق بحجم الأهلي.

دائماً ما تحظى مباريات الفريقين بالندية الشديدة والتنافسية، ونتائج الفريقين في الدوري تشير لذالك حيث تقابل الفريقين في الدوري السعودي قبل هذا اللقاء في 94 مباراة، كان الفوز 34 مرة لكل فريق مما يعني القوة والتنافسية سجل النصر 130 هدف وأستقبل 128 هدف، كان الفوز الأكبر في لقاءات الفريقين من نصيب العالمي موسم 1996/1995، أما الفوز الأكبر للأهلي تحقق موسم 2015/2014 بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة للنصر.

ملخص ونتيجة مباراة النصر والأهلي