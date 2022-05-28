اليوم الموعد مع نهائي أبطال أوروبا...التوقيت والنقل التلفزي

ستكون الجماهير الرياضية مساء اليوم على موعد مع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي يجمع ليفربول الانجليزي وفريق ريال مدريد الاسباني. وتدور المباراة بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 جرينيتش) ، بملعب فرنسا وبادراة الحكم الفرنسي كليمان توربان. برنامج النقل التلفزي للنهائي: beinsports Premium 1 Canal+ TF1 La 1 Movistar Liga de Campeones ZDF Sky Sport Autriche 1 Sky Sport Uno Sky Sport Football RTL TVI, Canale 5

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