نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقاء للأقوى.. تغطية حية لموعد مباراة الفيصلي والاتفاق اليوم في الدوري السعودي القناة الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع أقتراب الدوري السعودي للمحترفين من الانتهاء أصبح لكل مباراة أهميتها خاصة لفرق القاع، وموعد مباراة الفيصلي والاتفاق في الجولة 28 من عمر المسابقة، من المباريات الهامة لكلا الفريقين الباحثين عن طوق النجاة، والبقاء في دوري الأضواء والشهرة، دوري المحترفين والملايين، اللقاء ينقل فقط وحصرياً عبر قنوات ssc السعودية، ويحتضنه ملعب المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيصلي السعودي، وكانت نتيجة الدوري الأول فوز الاتفاق بهدف دون مقابل.

يدخل الفريقين المباراة بهدف مشترك وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة صاحب الأرض والجمهور نادي الفيصلي الذي يتواجد في المركز أل 14 برصيد 29 نقطة، مما يجعله من أكثر الفرق تعرضاً للهبوط حال عدم تحقيقه نتائج إيجابية في المباريات الثلاث المتبقية، التي تبدأ بلقاء اليوم نفس الحال بالنسبة للاتفاق الذي يحتل المركز أل 11 برصيد 30 نقطة، ويسعى هو الأخر لتأمين بقاءه في المسابقة الأهم في المملكة.

موعد مباراة الفيصلي والاتفاق اليوم

16.20 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش. 18.20 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا. 19.20 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل المباراة