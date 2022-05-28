عاجل – توقيت مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتعبر مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هي الأهم من بين المباريات التي سوف تقام اليوم السبت علي مستوي العالم بأكمله، حيث يسعي صلاح ورفاقه من لاعبي الريدز في تحقيق الفوز علي كريم بنزيما ورفاقة من لاعبي الملكي.ومن المتوقع أن يكون نجم منتخب مصر محمد صلاح في التشكيل الأساسي الذي سوف يدفع به الألماني يورجن كلوب منذ انطلاق المباراة، خاصة بعد تعافية من الإصابة التي لحقت به في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.