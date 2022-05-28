انت الان تتابع خبر عاجل – توقيت مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مباراة حاسمة مساء اليوم السبت أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعبر مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هي الأهم من بين المباريات التي سوف تقام اليوم السبت علي مستوي العالم بأكمله، حيث يسعي صلاح ورفاقه من لاعبي الريدز في تحقيق الفوز علي كريم بنزيما ورفاقة من لاعبي الملكي.ومن المتوقع أن يكون نجم منتخب مصر محمد صلاح في التشكيل الأساسي الذي سوف يدفع به الألماني يورجن كلوب منذ انطلاق المباراة، خاصة بعد تعافية من الإصابة التي لحقت به في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.
موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا:
تقام ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد فرنسا، علي قناة beIN Sports 1 HD Premium .