انت الان تتابع خبر جبنالكم موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يسعى الأهلي الي حصد لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز علي الموسمين الماضيين بلقب التشامبيونزليج الإفريقي امام الزمالك بهدفين الي هدف، وسجل هدف الفوز الي المارد الأحمر اللاعب”محمد مجدي أفشة”، واشتهر هذا الهدف بالقاضية ممكن.

و حقق الأهلي المصري فوزا ساحقا على نظيره كايزرتشيفيز بثلاثية نظيفة في اللقاء المقام على أرض ملعب محمد الخامس، و ضرب موعدا مع الوداد المغربي بعد نجاح الأهلي في تجاوز عقبة نصف النهائي بالفوز على الوفاق بسداسية مقابل هدفين بجموع اللقاءين

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي لدوري أبطال أفريقيا

و يواجه الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي الاثنين 30 من مايو 2022، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب والثامنة بتوقيت الجزائر و تونس وفي تمام التاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا وفي تمام العاشرة بتوقيت السعودية ومكة المكرمة وقطر- وفي تمام الحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات و أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

ويتم إذاعة لقاء الأهلي والوداد المغربي يوم الاثنين الموافق 30 من مايو 2022 لحصولها على حقوق البث، فضلا عن القناة الرياضية المغربية المفتوحة التي ستذيع المباراة، والتحكيم الي مباراة الأهلي والوداد للحكم” فيكتور جوميز”.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

1-beIN Sports Connect

2- beIN Sports HD 3

3-beIN Sports 1 HD Premium

4- beIN Sports HD 1 English

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022

التردد:11476

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:2700

معدل تصحيح الخطأ :3/4

الجودة: HD.

التشفير :مجاني.

القمر الصناعي: نايل سات.