توقيت مباراة الزمالك الإسماعيلي في الدوري المصري اليوم

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الرياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة نارية أمام نظيره الإسماعيلي في موقعة ولاد العم كما عرف عنها من قديم الزمالك في الأسبوع الحادي والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

ويرغب لاعبو الزمالك والمدير الفني البرتغالي فيريرا إلي مصالحة الجماهير بعد الهزيمتين الذي تعرض لهم الفارس الأبيض في الدوري المصري الممتاز علي يد طلائع الجيش وإنبي، حيث يحتل الزمالك صدراة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري علي قناة اون تايم سبورت 1 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.