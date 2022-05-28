نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة لإنقاذ اللقب.. موعد مباراة الطائي والاتحاد الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الطائي والاتحاد ، تختتم مساء الأحد 29 مايو 2022 مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمصيرية، والتي تجمع فريقا الاتحاد والطائي ، حيث يطمح كلا الفريقين للفوز والظفر بالنقاط الثلاث، من أجل تحقيق لقب تاسع غائب عن خزائن العميد منذ موسم 2009/2008 ، مقابل رغبة من الحتماوي في إنقاذ الموسم والإفلات من خطر الهبوط الذي يلاحق الأندية من المركز السادس (الفيحاء) وحتى المركز الـ15 (الباطن)، بعد تأكد هبوط نادي الحزم.

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الطائي والاتحاد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي 2022 ، إلى جانب تاريخ مواجهات الطائي والاتحاد .

مباراة الطائي والاتحاد

مواجهة نارية وحاسمة إذن، تترقبها جماهير كرة القدم السعودية ، من أجل معرفة بطل الدوري السعودي ومجموعة الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى السعودي .

وذلك قبل أسبوعين متبقيين على نهاية الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

حيث يلتقي فريقا الاتحاد والطائي ، في مواجهة ثانية هذا الموسم.

مؤجلة من يوم الجمعة 20 مايو 2022 ، لظروف الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.

إذ انتهت مواجهة الدور الأول، بفوز صعب للإتي، يدين فيه بالفضل إلى النجم البرازيلي رومارينهو.

نستعرض في البداية جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من الجولة 28 :

ننوه إلى أن اليوم الثالث والأخير من مباريات الأسبوع 28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، سيشهد العديد من المواجهات القوية.

في أبرزها مباراة الهلال وأبها ، حيث أحيا الزعيم آماله في الدفاع عن اللقب الذي يحمله بعد الفوز بالكلاسيكو الأخير.

نادي الطائي

مع أصحاب الديار نادي الطائي السعودي ، نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

حيث يخوض فارس الشمال مواجهات صعبة في الجولات الثلاث المتبقية من عمر الدوري السعودي .

وذلك من أجل تأمين مشاركة 25 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المقبل.