نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتردد.. جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم على نايل سات استرا والأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار المختلفة، تردد القنوات المجانية التي تذيع تبث مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانا استرا هوت بيرد نايل سات في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهناك الكثير من محبي وعشاق الفريقين وكرة القدم الأوروبية ممن لا يمتلكون اشتراكات في الباقة المخصصة من شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية يريدون الوصول إلى جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد ، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس لمتابعة مجريات القاء الكبير الذي يجمع بين الملكي المرينجي ريال مدريد الأسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ، اللقاء الذي سكون محل اهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم والفريقين في كل مكان حول العالم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين 28 من شهر ماي الحالي 2022، وذلك في تمام الساعة التاسعة 9:00م بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين، وفي تمام الساعة العاشرة 10:00م بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والمغرب، بينما تنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول مجانا

أما فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى، فمن المعروف أن شبكة قنوات بي ان سبورت تمتلك حقوق نقل مباريات البطولات الأجنبية منها دوري أبطال أوروبا 2022، لتكون قناة بي ان سبورت 1 بريميوم هي التي تبث مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا. ولكن بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد كشفت بعض المصادر الرياضية أن هناك الكثير ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الاصطناعية المختلفة، والتي تتمثل في التالي:

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا

الآن نتعرف معكم على تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مجانا في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تتمثل في :

قناة AZ TV

التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

قناة IRIB Tv3 الإيرانية

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

القمر Badr 26°E

ترد قناة IDMAN TV المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

التردد: 11169 على قمر AzerSpace 46°E.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400

قناة 3 Sport

التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghan sat 1

قناة Iran TV3

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902.

قناة ZDF الألمانية

التردد: 11954

قمر Astra

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Italia 1