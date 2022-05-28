Final.. التقط القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول Liverpool vs Real Madrid في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول حيث ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم المباراة المرتقبة الهامة في منافسات دور نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتي تجمع بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي، حيث تقام المباراة من خلال العاصمة الفرنسية باريس بناء على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، حيث تزداد عمليات البحث للتعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 لكي يتم متابعة المباراة بشكل مجاني، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

من المقرر أن يتم نقل المباراة الهامة التي تجمع بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية، والتي تعتبر هي الناقل للحصول لكافة مباريات البطولة بشكل عام، وقد أعلنت بعض القنوات المفتوحة عن حصولها على حقوق نقل المباراة بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن أهم هذه القنوات ما يلي.

قناة AZ TV : التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E ذات الاستقطاب الأفقي ومعدل الترميز 20400.

قناة IRIB Tv3 الإيرانية : التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

قناة IDMAN TV : التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E، والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 20400.

قناة Iran TV3 : التردد 11555 الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

قناة ZDF الألمانية : 11954 على قمر Astra والاستقطاب أفقي، في حين أن معدل الترميز 27500

قناة Italia 1 :التردد : 11371 أفقي على القمر الصناعي الهوت بيرد معدل الترميز : 29900

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ريال مدريد وليفربول

ومن المقرر أن يتم بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والتي تجمع بين ريال مدريد الإسباني ونظيره فريق ليفربول الإنجليزي مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو، حيث يعلن حكم المباراة صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز في نصف نهائي البطولة على نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كما تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من اجتياز فريق فياريال الإسباني.

Liverpool vs Real Madrid