نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مجاناً بدون تشفير في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير كرة القدم في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون الجماهير على موعد مع مباراة غاية في القوة والإثارة تجمع بين إثنين من كبارة الفرق الأوروبية للتنافس على واحدة من أقوي بطولات كرة القدم حول العالم، ويسعى ريال مدريد لتحقيق فوز مهم أمام الريدز اليوم من أجل التتويج باللقب الثاني له خلال الموسم الحالي بعد التتويج بلقب الدوري الأسباني، كما سيحاول الريدز الثأر من الريال بعد خسارة اللقب في عام 2018، ومن خلال المقال، نتعرف على أهم القنوات المجانية التي ستنقل ماتش ريال مدريد وليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر جميع الأقمار الصناعية بدون تشفير.

مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

يدخل الريال لقاء اليوم أمام ليفربول بمعنويات عالية بعد الفوز بلقب الدوري الأسباني منذ أيام، كما أن الفريق يعيش حالة من التفوق الكروي سواء على الصعيد المحلى أو العالمي، وعلى الجانب الآخر، يسعي ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه في حال نجح في تخطي الريال وتحقيق انتصار هام للفريق، وخاصة بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة.

ويذكر أن ريال مدريد نجح في التأهل للدور النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 6/5 في مجموعة المباراتين، بينما نجح ليفربول في التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فياريال بنتيجة 5/2 في مجموعة المباراتين ليتأهل الفريقين للمباراة النهائية، والتي ستقام على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في مختلف أرجاء العالم.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة وفق التوقيتات التالية:

19:00 غرينتش – نواكشوط

20:00 الجزائر – تونس – الرباط

21:00 القاهرة – طرابلس – الخرطوم

22:00 مكة المكرمة – القدس الشريف – الدوحة – بغداد

23:00 مسقط – أبوظبي

وستكون قناة beIN Premium 1 Arabia من أهم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد بدون تشفير

نستعرض لحضراتكم كافة ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لماتش ريال مدريد وليفربول اليوم بدون اشتراك في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر جميع الأقمار الصناعية دون النايل سات، وهي:

CBC Sport HD Azerbaijan

Azerspace 46°E – 11175 H 30000

Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39

Azerspace 46°E – 11175 H 30000 Biss : 13 13 13 39 13 13 13 39 Varzish Sport HD Tajikistan

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500

Biss : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E

Yahsat 52.5°E – 11785 H 27500 Biss : 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4E 1TV HD Afghanistan

Yahsat 52.5°E – 12015 H 27500

كما سنقوم بمتابعة المزيد من القنوات المجانية الناقلة لماتش ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وعرض الترددات الخاصة بها في حال تم الإعلان عن ذلك رسمياً.