نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل بيس Efootball 2022 لعبة كرة القدم لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون في المقال التالي
طريقة تحميل بيس 2022 لعبة كرة القدم لجميع الأجهزة ولكل محبين لعبة بيس والعاب كرة القدم ، لعبة كرة القدم بيس 2022 هي لعبة مطورة من شركة كونامي وهي لعبة شبيها للعبة فيفا التقليدية وهذا السبب الرئيسي من شهرتها كما ايضاً يمكن ان تحملها على جميع الأجهزة بنظام الاندرويد والايفون لقد قدمت لعبة بيس أخر أصدار عن مجموعة من تحديثات لجعل اللعبة أكثر اثارة ومتعة فاليوم سوف نخبركم عن كيفية تحميل بيس 2022 Efootball أخر أصدار لجميع الأجهزة .
طريقة تحميل بيس Efootball 2022
نقدم اليكم كيفية وخطوات تحميل بيس 2022 للكمبيوتر :
- لتحميل لعبة بيس Efootball قم بالتأكيد من وجود الإنترنت سريع وقوي على جهازك بالإضافة إلى وجود مساحة كفاية للعبة على جهازك.
- بعد ذلك قم بالدخول على GOOGLE وقم بالبحث عن تحميل لعبة بيس الأصلية من الموقع الرسمي 2022.
- ستجد عدد كبير من المواقع التي تقوم بتوفير روابط تحميل اللعبة Efootall 2022، قم بأختيار الموقع الذي ترغب فيه ولكن تأكد من أنه لا يحتوي على أي فيروسات .
- بعدها قم بأستكمال عملية التحميل والتي تستمر إلى نصف ساعة نظرًا لحجم الملف الكبير نسبياً.
- من ثم ستحتاج إلى تثبيت اللعبة على الجهازك، وذلك من خلال الضغط على الملف الخاص بها ومن ثم الأنتظار حتى تظهر نافذة صغيرة تحتوي على خانة التثبيت لتبدأ عملية التثبيت أو كلمة setup ، وبمجرد الموافقة على الشروط والإحكام يتم تثبيت اللعبة وبالتالي يمكنك أستخدامها فور تثبيتها.
خطوات تحميل بيس 2022 للاندرويد والايفون
- أولاً عليك الدخول على Play Store الخاص بالهاتفك لو هاتفك أندرويد ولو ايفون App Store .
- ثم قم بالضعط على مربع البحث وقم بكتابة بيس 2022 أو efootball PES وأضغط على علامة البحث.
- سوف يظهر اليك بعض الأختيارات قم بأختيار اللعبة بالأصدار 2022 .
- ثم أضغط على كلمة تثبيت وعند أكمال التنزيل يمكنك أستخدام اللعبة وهكذا انتهينا خطوات وطريقة تحميل بيس 2022 موبايل .
كيفية لعب كرة القدم الأصلية 2022 PES
بعد الانتهاء من تنزيل اللعبة على هاتفك لتتمكن من تشغيل اللعبة وتشغيلها ، يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات وضبط بعض الخيارات لتستمتع باللعبة وتكون قادرًا على قيادة اللاعبين من خلال ما يلي:
- أولاً يتتطلب منك اللعبة اختيار الفريق المفضل لديك للعب معه من بين عدد من الفرق الدولية والمحلية ودوريات مختلفة.
- توجه إلى الإعدادات من أجل اختيار توقيت المباراة والطقس وحكم المباراة والملعب المفضل لديك.
- تحتوي اللعبة على خمسة مستويات لكل فريق يمكنك الاختيار من بينها حسب قدرتك على اللعب وحسب امكانيات ، بالإضافة إلى اختيار الملابس المناسبة للفريق.
- قم بتطوير التشكيل المناسب والخطة التي تريد أن تبدأ بها المباراة من أجل الفوز.
- خلال المباراة يمكنك تبديل اللاعبين وتبديل الخطة وإعطاء الأوامر لهم.
- تعتمد اللعبة بشكل كبير على قدرات اللاعبين في التمرير ، لذلك يتطلب منك ذلك تحديد سرعة التمرير وزاوية التمرير المناسبة ، ويجب عليك
- معرفة كيفية تسجيل الأهداف بشكل احترافي ، وبما أن اللعبة تحاكي الواقع بشكل كبير ، فستجد أن اللاعب المتميز بالفعل في تسجيل الأهداف سيكون في اللعبة أيضًا ، ويمكن لعب اللعبة مع عائلتك وأصدقائك من حولك العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل بيس Efootball 2022 لعبة كرة القدم لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.