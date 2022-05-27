طريقة تحميل بيس Efootball 2022 لعبة كرة القدم لجميع الاجهزة الاندرويد والايفون

طريقة تحميل بيس 2022 لعبة كرة القدم لجميع الأجهزة ولكل محبين لعبة بيس والعاب كرة القدم ، لعبة كرة القدم بيس 2022 هي لعبة مطورة من شركة كونامي وهي لعبة شبيها للعبة فيفا التقليدية وهذا السبب الرئيسي من شهرتها كما ايضاً يمكن ان تحملها على جميع الأجهزة بنظام الاندرويد والايفون لقد قدمت لعبة بيس أخر أصدار عن مجموعة من تحديثات لجعل اللعبة أكثر اثارة ومتعة فاليوم سوف نخبركم عن كيفية تحميل بيس 2022 Efootball أخر أصدار لجميع الأجهزة .

طريقة تحميل بيس Efootball 2022

نقدم اليكم كيفية وخطوات تحميل بيس 2022 للكمبيوتر :

لتحميل لعبة بيس Efootball قم بالتأكيد من وجود الإنترنت سريع وقوي على جهازك بالإضافة إلى وجود مساحة كفاية للعبة على جهازك.

بعد ذلك قم بالدخول على GOOGLE وقم بالبحث عن تحميل لعبة بيس الأصلية من الموقع الرسمي 2022.

ستجد عدد كبير من المواقع التي تقوم بتوفير روابط تحميل اللعبة Efootall 2022، قم بأختيار الموقع الذي ترغب فيه ولكن تأكد من أنه لا يحتوي على أي فيروسات .

بعدها قم بأستكمال عملية التحميل والتي تستمر إلى نصف ساعة نظرًا لحجم الملف الكبير نسبياً.

من ثم ستحتاج إلى تثبيت اللعبة على الجهازك، وذلك من خلال الضغط على الملف الخاص بها ومن ثم الأنتظار حتى تظهر نافذة صغيرة تحتوي على خانة التثبيت لتبدأ عملية التثبيت أو كلمة setup ، وبمجرد الموافقة على الشروط والإحكام يتم تثبيت اللعبة وبالتالي يمكنك أستخدامها فور تثبيتها.

خطوات تحميل بيس 2022 للاندرويد والايفون

أولاً عليك الدخول على Play Store الخاص بالهاتفك لو هاتفك أندرويد ولو ايفون App Store .

ثم قم بالضعط على مربع البحث وقم بكتابة بيس 2022 أو efootball PES وأضغط على علامة البحث.

سوف يظهر اليك بعض الأختيارات قم بأختيار اللعبة بالأصدار 2022 .

ثم أضغط على كلمة تثبيت وعند أكمال التنزيل يمكنك أستخدام اللعبة وهكذا انتهينا خطوات وطريقة تحميل بيس 2022 موبايل .

كيفية لعب كرة القدم الأصلية 2022 PES

بعد الانتهاء من تنزيل اللعبة على هاتفك لتتمكن من تشغيل اللعبة وتشغيلها ، يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات وضبط بعض الخيارات لتستمتع باللعبة وتكون قادرًا على قيادة اللاعبين من خلال ما يلي: