انت الان تتابع خبر تصريح غريب لنجم ريال مدريد: سأضحي بزوجتي مقابل الفوز بدوري الأبطال! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعرب الدولي الأوروغواياني، فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، مدى رغبته الشديدة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول الإنجليزي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، تلقى فالفيردي سؤالا بشأن مدى رغبته في التتويج بلقب دوري الأبطال، ورد مازحا، بقوله: "يمكنني أن أضحي بأي شيء نظير التتويج باللقب ما عدا ابني. يمكنني أن أضحي بزوجتي".

ويعتبر فيديريكو فالفيردي (23 عاما) أحد أعمدة خط وسط ريال مدريد، وساهم في تتويج الفريق الملكي بلقب بطل الدوري الإسباني "لا ليغا" هذا الموسم.