انت الان تتابع خبر تركيا تقبض عل الزعيم الجديد لداعش والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتجزت شرطة إسطنبول خلال عملية خاصة في المدينة الزعيم الجديد لتنظم "داعش" أبو الحسن القرشي،الخليفة الثالث للتنظيم الإرهابي، وفق ما أفاد موقع "ODA TV" التركي.

وأضاف الموقع أن العملية الخاصة جرت بسرية كاملة بقيادة رئيس شرطة إسنطبول ظافر أكتاش، مشيرا إلى أن قوات الأمن كانت تراقب المنزل الذي كان يختبئ فيه زعيم تنظيم "داعش" لعدة أيام قبل تنفيذ العملية.

وتابع أن مجموعات من الخبراء من خدمة مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطنية قاموا باستجواب القرشي بعد الاحتجاز، مما سمحهم بالحصول على معلومات هامة عن نشاط تنظيمه الإرهابي.

كما أفاد الموقع بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيكشف في القريب العاجل تفاصيل أخرى حول احتجاز زعيم داعش.

نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن موقع «ODA TV» التركي، بأن شرطة إسطنبول تمكنت من احتجاز الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، أبوالحسن القرشي، خلال تواجده في إسطنبول.

عملية أمنية خاصة

أضاف الموقع أن عملية إلقاء القبض عليه، جاءت بعد مراقبة المكان الذي يكمن فيه لعدة أيام، لافتة إلى أن العملية الأمنية الخاصة التي تم من خلالها اعتقال تنظيم داعش الجديد، قامت بها شرطة إسطنبول.

وتابع الموقع التركي أن زعيم القاعدة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، خضع إلى الاستجواب من مجموعات من الخبراء المنتمين لخدمة مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطنية، لافتة إلى أنهم حصلوا على معلومات جديدة حول نشاط التنظيم الفترة المقبلة.

من هو أبوالحسن القرشي؟

يعد أبوالحسن القرشي، الخليفة الثالث للتنظيم الإرهابي، وأعلن التنظيم مبايعته، يوم الخميس 10 مارس الماضي، وذكر أبوعمر المهاجر، المتحدثُ الرسمي الجديد باسم التنظيم، أن المبايعة جاءت امتثالًا لوصية الخليفة السابق أبوإبراهيم الهاشمي القرشي.

لم يُعلن التنظيم عن هوية أبي الحسن الهاشمي، وذكرت وسائل إعلام عالمية الإخبارية، أن الاسم الحقيقي لأبي الحسن هو زيد، ولقبه العراقي، لأنه من العراق، ويلقبه التنظيم بأنه استاذ داعش، لأنه كان مسؤولاً عن ديوان التعليم في تنظيم الدولة.

كان أبوالحسن الهاشمي من قادة الصف الأول في التنظيم، وأحد 5 مرشحين لخلافة القائد السابق أبي إبراهيم القرشي، تولى عدة مناصب في التنظيم فكان أمير ديوان القضاء والمظالم، والمسؤول عن إمارة المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية، أبو الحسن من الشرعيين في تنظيم الدولة، ومعنى الشرعي في مصطلحات التنظيم أنه ذو مسؤوليات دينية.

ونقل موقع رويترز عن مسؤولَين أمنيين عراقيين وثالث غربي بأن أبا الحسن القرشي هو جمعة عوض البدري الأخ الأكبر لإبراهيم عوض البدري المكنى أبو بكر البغدادي الخليفة الأول لتنظيم الدولة، وذكر المسؤول الغربي أن أبا الحسن كان مساعداً لأخيه أبي بكر البغدادي ومستشاراً له في الشؤون الشرعية، ولم يحدد المسؤول الغربي أيّ الأخوين أكبر سنّاً، وقال أحد المسؤولَين العراقيين إن أبا الحسن الهاشمي قد عبر الحدود مؤخراً من سوريا إلى العراق.