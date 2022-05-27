انت الان تتابع خبر عقوبات مالية للفيصلي والوحدات تصل لـ 50 الف دينار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عاقبت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، ناديي الفيصلي والوحدات بغرامات مالية كبيرة، وذلك لرفضهما إرسال اللاعبين للمنتخب في الرديف في المعسكر الخارجي الذي أقامه المنتخب في تركيا في شهر آذار الماضي.

وغرمت اللجنة النادي الفيصلي مبلغ 30 ألف دينار، بمبلغ 10 آلاف دينار عن كل لاعب من اللاعبين الثلاث الذين تم استدعاؤهم وقتها، وهم نزار الرشدان، أمين الشناينة وحسام أبو الذهب، فيما تم تغريم الوحدات 20 ألف دينار عن اللاعبان مهند أبو طه ومالك علان.

وكان المنتخب الرديف قد خاض مبارتين وديتين في ذلك المعسكر أمام منتخبا طاجيكستان وأفغانستان، حيث تعادل في الأولى بهدف لهدف، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد المنتخب الرديف للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، إذ تواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا، العراق والكويت.

ومن جهته، أعلن نادي الوحدات الأربعاء، قبوله لاستقالة مدربه رائد عساف، والجهاز المعاون له.

وقال النادي إنه كلف رئيسه بشار الحوامدة بالتعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.